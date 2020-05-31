Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum "24 Ocak'ta bir deprem meydana gelmişti ve şehrimiz bu depremden ciddi etkilendi. O gün yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık ve vatandaşımızın bu süreçten en az etkilenmesi adına atılması gereken adımları atmaya gayret gösterdik. Bu çerçevede 2 bin 23 binanın yıkımını gerçekleştirdik. 87 bin binada yaklaşık 250 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Süratli şekilde binaların yıkımını gerçekleştirmiş olduk. Yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık. Bu çalışma gerçekten yeni Elâzığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla, konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi.