Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grubun akıllı iplik teknolojisiyle üretimine başladığı ve bakteri ile virüslere karşı koruyucu özelliklere sahip maskelerin aylık üretim kapasitesi bir milyon adet olacak. Zorlu Tekstil Grubu’nun inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun yıllardır yatırım yaptığını dile getiren Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, "Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunan iplik ve kumaşlara sahip ürünlerimizle sağlıktan savunma sanayii ve güvenliğe kadar birçok sektöre kullanılıyor. Örneğin ısı dengeleyici özelliği olan; mikrokapsül teknolojisinin lifin içerisine verildiği mekanizmayı daha önce farklı ürünlerimizde kullandık. Gümüş kaplamalı elyaf ile antibakteriyel özellik kazandırdığımız kumaşlarımızı yine birçok farklı alanda kullandık. Bununla birlikte ‘Global Organic Textile Standard-GOTS’ sertifikasıyla Türkiye’de yüzde 100 organik ev tekstili mamulleri üreten ilk üreticisiyiz. Burada önemli olan AR-GE ve inovasyon. Şimdi de bu know-how’ımızı, akıllı tekstil özelliklerine sahip maske üretimine taşıyoruz’ dedi.