Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,94'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.014,07 puanlık artışla 109 bin 111,34 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,33, holding endeksi de 1,30 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
03.06.2020 - 18:20 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,94'lük yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
708695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708695.aspx
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