Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesini verdiği yeni istihdam paketinde detaylar netleşti. Edinilen bilgilere göre pandemi döneminde yapılan düzenlemeyle işçi ve işvereni koruyan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) üç ay daha devam edecek. Süresi bitecek olan işçilere yönelik nakit desteği uygulaması ve işten çıkarma yasağı da uzatılacak. Buna göre işten çıkarma yasağı 30 Eylül’e kadar devam edecek. Kısa ödeneğin farklı bir isme sahip olabileceği belirtilirken detaylarında da farklılıklar bulunabileceği ifade ediliyor.

BİRÇOK ADIM ATILIYOR

Pakette işveren kesimine yönelik çeşitli destekler de gündeme gelecek. Son iki yılda işsiz kalanların işlerine geri dönebilmeleri için bir adım bekleniyor. Bunun yanı sıra firmaların ilave istihdam sağlaması durumunda desteklenmesi de bir diğer konu... İşyerlerindeki kısa çalışmanın sona ermesi hâlinde tam zamanlı olarak geri dönen işçiler için de, işverenlere üç ay süreyle prim desteği getirilecek. Böylece işverenlerin prim yükü azaltılarak, maliyetleri aşağı çekilecek. Bir diğer düzenleme de, 2019 başından 17 Nisan 2020'ye kadarki ek olarak işe alınan her işçi için, 30 Eylül'e kadar bin 732 TL destek sağlanması... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu uygulamayı 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

Bu arada kayıt dışı ekonomiyle ilgili de adım atılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konunun üstüne uzun süredir eğildiği biliniyor. 2019 yılı başı ile 17 Nisan 2020 arasında, sigortalı ya da kayıt dışı olarak çalışırken işten çıkarılanlara ve hâlâ kayıt dışı çalışanlara, kayıtlı çalıştırılırsa destek verilecek. Bu destek İşsizlik Fonu'ndan sağlanacak. Desteğin günlük 57 lira 63 kuruş, aylık bin 752 lira olması öngörülüyor. Öte yandan kayıt dışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkarma yasağı süresince bin 177 lira nakit ücret desteği verilecek. Çalışanların genel sağlık sigortası (GSS) primlerini de işsizlik sigortası fonu karşılayacak.

İşyerinde Kısa Çalışma Ödeneği’nin uygulanabilmesi için; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuru gerekiyor. İş Müfettişleri tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucu uygulamadan yararlanılabiliyor. İşçinin 60 gün hizmet akdine tabi olması, son üç yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması da gerekiyor.

25 YAŞ ALTI VE 50 YAŞ ÜSTÜNE İSTİHDAM KOLAYLIĞI

İşsizliği azaltmak için 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaştırılacak. Bu statüdeki vatandaşlar için esnek çalışma imkânı getirilecek, süreli iş sözleşmesinin önü açılacak, haftalık çalışma saatinde de esneklikler yapılacak.