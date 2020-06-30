Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,50'lik yükselişle başladı. Endeks, 583,13 puanlık artışla 116 bin 426,14 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi 0,56 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
30.06.2020 - 10:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,50'lik yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul,ekonomi,
714612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714612.aspx
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