Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,50'lik yükselişle başladı. Endeks, 583,13 puanlık artışla 116 bin 426,14 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi 0,56 değer kazandı.