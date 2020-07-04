Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut, araç, tatil, mobilya, beyaz eşya gibi kalemlerde "ucuz kredi destekli fiyat artışları" sebebiyle, enflasyondaki hedeflerin riske girebileceği ifade ediliyor. Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer "Böyle bir kredi büyümesini 20 yıldır görmemiştik. Talep yönlü olarak fiyatların yukarı tırmandığı bir dönemdeyiz ve bu yeni oluşan fiyatların düşmediğini de gözlemliyoruz. Önümüzdeki bir yıl boyunca tek haneli enflasyon görememe riskimiz var. Bu açıdan da Merkez Bankasının yatırımcı algısını iyileştirmesi gerekiyor" dedi. Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler de toparlanmanın hızlı geldiği için dengesizliğin arttığını belirterek, şunları söyledi: Düşük talebin, çekirdek enflasyonda aşağı yönlü etki yapmasını bekliyorduk. Ama bunun bile yansımadığını gördük. Kredi büyümesi, hızlı tüketimde etkili oldu. Bunun sonuçlarını enflasyonda hissetmeye başladık. Yukarı yönlü riskler var, hedeflerde revizeye gidilecek.