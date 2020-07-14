Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubat ayında hastalığın çıktığı Çin’de tedavi protokolüne alınan, ülkemizde ise son olarak 19 Haziran’daki Sağlık Bakanlığı güncel tedavi kılavuzunda kullanım alanı genişletilen Favipiravir etken maddeli ilaçtan ilk etapta 400 bin tablet üretildi. Abdi İbrahim’in Esenyurt tesislerinde üretilen ilaçtan 200 bin adedi Sağlık Bakanlığına hibe edilirken ilk ihracat da gerçekleştirildi. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut “Klorokin fosfat bazlı ilacımızı kendi adımıza üretip Bakanlığımıza hibe etmenin ardından, ülkemizin yüz akı ilaç firmalarından Novelfarma tarafından geliştirilen ve hastalığın tedavisindeki en etkili ilaçlardan biri olan Favipiravir’in üretimine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. İlacın yurt içinde üretilmesi ve bir an önce hastalara ulaştırılması en kritik meseleydi. Bunun için de teknoloji transferinin yapılması elzemdi. Bir haftada her türlü kaynağı tahsis ederek Favipiravir’in Türkiye’deki ilk üretimini gerçekleştirdiğimiz bu olağanüstü süreçte ilacın hastalarımıza ulaşmasında emeği geçen Abdi İbrahim ve Novelfarma çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum” dedi.