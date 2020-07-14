Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

670 milyon liraya mal olan dev yatırımda ilk ışığın görünmesi sebebiyle güzergahta bulunan T-3 tünelinde tören düzenlendi. Törende konuşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, T3'ün, bölgeye yapılacak en uzun tünellerden biri olduğunu belirterek “İlk ışığı gördük. İnşallah diğer tünelinde açılışı içinde 3 ay sonra bir tören düzenleyeceğiz. T-2 tünelinin de 1 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında açılışı olacak. Önümüzdeki yıl buradaki çalışmalar tamamen biterek halkımızın hizmetine sunulacak. Proje bittiğinde ,.6 kilometre kısalma ve ekonomi açısından tasarruf sağlanmış olacak" dedi. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları T1 tünelinin uzunluğu bin 389 metre, T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metre olmak üzere üç ayrı tünel yapılacak.

∂ Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında olan ve adını güzergâhtaki 40 virajdan alan Kırkdilim'deki proje 670 milyon liraya mal olacak. Çorum’u Osmancık, Dodurga, Lâçin ve Kargı ilçelerine bağlayıp aynı zamanda Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz’e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli parçasını oluşturacak.