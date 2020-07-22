İstanbul Kapalıçarşı’da 408,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 409 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 715 liradan, 373 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 377 liradan, 2 bin 633 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 653 liradan, bin 316 liradan alınan Yarım Ziynet bin 326 liradan ve 658 liradan alınan Çeyrek Ziynet 663 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
22.07.2020 - 17:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 409 lira oldu.
Etiketler : altın fiyatları,gram,çeyrek,
719954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/719954.aspx
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