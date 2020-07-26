Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memleketlerine ve yazlıklarına gitmek isteyenler, uçak veya otobüs kadar araç kiralama şirketlerini de tercih etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün “Bu dönemde gerek aldığımız hijyen önlemleri gerekse taleplere hızlı şekilde cevap vermemiz neticesinde, ciddi bir alternatif olduk. İnsanlar virüsten korunma amaçlı da kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte ediyoruz. Filomuza bu dönemde yeni araçlar alarak hizmet vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Talebin bayram döneminde daha da arttığını anlatan Özarslan Tangün, şöyle devam etti: Dış turizmin yavaşlaması ve havaalanları trafiğinin azalması, bizleri şehir içi ofis yatırımlarına yönlendirdi. Bodrum ve Antalya’dan sonra İstanbul’da Astoria AVM içerisinde yeni bir şehir ofisi açtık. Bununla beraber yine İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni şehir ofislerimizi açmak üzereyiz.