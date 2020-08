Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNNTürk canlı yayınına katılarak ekonomideki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

¥ Yürüttüğümüz bir millî bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda millî bağımsızlık modelini ortaya koyduk, model değiştirdik. İki senedir kıyamet bunun için kopuyor. Dünyadaki eski sistem çöküyor, yeni sistem geliyor.

¥ Bağımsızlığın bir bedeli var. Atalarımız bunun bedelini defalarca ödedi. Bilinçli ve sistematik bir operasyon yapıyorlar. 2009’da IMF’ye gitmek için neler neler yaptılar.

¥ Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye’nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi.

¥ Aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda. (Kurdaki gelişmeler) Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az. Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi.

¥ Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak.

¥ Tüm veriler toparlanmanın güçlü şekilde başladığını gösteriyor. Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor.

¥ Pandeminin enflasyona 1-2 puanlık etkisi olabilir.

¥ “Türkiye yüzde 5 küçülecek” iddiasında bulunanlar yine yanılacak. Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi.

¥ Kısa çalışma ödeneği çok başarılı oldu. Yavaş yavaş normalleşme desteğine dönüyoruz.

¥ Türkiye’de finansal yapıyı çok güçlü temeller üzerine oturtacak bir ekonomi oluşturmamız lazım. Dünya tarihinde görülen en büyük ekonomik kriz yaşanıyor. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.

¥ Türkiye her anlamda güçlü, masaya yumruğunu vuruyor.

¥ Pandemi sürecinin normalleşme aşamasına henüz başlamadık. Biz normalleşme sürecine girdiğimizde en çabuk toparlanan ülke olacağız. Piyasalar normalleşmeye doğru gidiyor.

¥ “Battık bittik” lobisi yine aynısını söylüyor, algı üzerinden. Etkili değil ama bizim azınlık bir kesimimiz var, sosyal medya ile yatıp kalkan.

¥ Türkiye her anlamda bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bahane değil çözüm üretme sorumluluğumuz var.

¥ Muhalefetin hakkımızda ne söylediğine bakmıyoruz.