Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum... Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve ONS altın fiyatlarının ayrıntıları haberimizde yer alıyor. İşte 20 Ağustos 2020 altın fiyatlarında son durum...
20 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 457,81 TL Satış Fiyatı: 462,49 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 743,80 TL Satış Fiyatı: 758,50 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.483,10 TL Satış Fiyatı:1.519,30 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 2.966,10 TL Satış Fiyatı:3.029,30 TL