Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum (20 Ağostos 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum (20 Ağostos 2020 güncel altın fiyatları)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İşte 20 Ağustos 2020 altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum... Anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve ONS altın fiyatlarının ayrıntıları haberimizde yer alıyor. İşte 20 Ağustos 2020 altın fiyatlarında son durum... 20 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 457,81 TL Satış Fiyatı: 462,49 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 743,80 TL Satış Fiyatı: 758,50 TL YARIM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 1.483,10 TL Satış Fiyatı:1.519,30 TL TAM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı: 2.966,10 TL Satış Fiyatı:3.029,30 TL

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