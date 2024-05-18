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Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali konserle perdeyi açtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali konserle perdeyi açtı

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Devlet Tiyatroları Trabzon'un ardından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'ni başlattı. “Tiyatro doğduğu topraklarda yeniden canlanıyor” temasıyla düzenlenen törenin ilk gününde sanatseverlere konser verildi.

Antalya Devlet Tiyatrosu'nun (ADT) ev sahipliğinde Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen “Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali”, İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı gösterisiyle perdelerini açtı.

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Açılış konuşmalarının ardından sanatseverler, dünyaca ünlü İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı eserini seyretti. 17-27 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak festivalde, yerli ve yabancı tiyatro gruplarının oyunları ile çeşitli tiyatro atölyeleri yer alacak.

Açılış törenine; Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve birçok sanatsever katıldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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