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Trabzon Tiyatro Festivali'nde Karagöz atölyesi ilgi çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü organize edilen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında atölye çalışmaları düzenlendi. Festival Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki "Karagöz Hacivat Yapım Atölyesi" ile devam etti.

Atölyede, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Durmuş Benli ve ekip arkadaşları, Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerine "Hacivat" ve "Karagöz" tasvirleri yaptırdı, oyunu anlattı.

Öğrencilerin, Hacivat ve Karagöz karakterlerini seslendirmesine yardımcı olan Benli, tefin kullanımını da gösterdi.

Trabzon tiyatro festivalinde Karagöz atölyesi ilgi çekti - 1. Resim

Durmuş Benli, Karagöz ve Hacivat'ın geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez ikilisi olduğunu söyledi.

Benli, bu sanatı hem icra edip hem de gelecek nesillere sevdirme çabasında olduğunu belirterek, "Sanatın devamını sağlamak gibi bir çabam var. Sanırım başarılı da oluyoruz." dedi.

Çocukların Karagöz ve Hacivat'ı sevdiğine işaret eden Benli, "Bunun geri dönüşlerini anne ve babalardan çok alıyoruz. Çocuklar telefon ve tabletlerinde yani dijitalde bile Hacivat ile Karagöz'ü arıyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor çünkü çabamız yerine ulaşmış oluyor." diye konuştu.

Trabzon tiyatro festivalinde Karagöz atölyesi ilgi çekti - 2. Resim

Türkiye'de festivallerin bu yıl nitelik ve nicelik açısından yoğun geçtiğine işaret eden Benli, festivalde emeği geçenleri kutladı.

Etkinlikler kapsamında, sanatçı Yeşim Alıç tarafından "Görünmeyenden Görünene: Öyküsel Beden" adlı atölye çalışması da gerçekleştirildi.

Şehirde 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festivalin bugünkü etkinlikleri, Azerbaycan Devlet Pandomim Tiyatrosu'nun "Mankurt" ve Van Devlet Tiyatrosu'nun "Şifreli Köpek" adlı çocuk oyunu ile tamamlanacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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