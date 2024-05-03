Karadeniz Tiyatro Festivali başladı! Tamer Karadağlı: Trabzon'da yeni sahneye ihtiyacımız var!

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 24. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılışı yoğun yağmur altında yapıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya vatandaşlar kortej yürüyüşü boyunca yoğun ilgi gösterdi.

24.Uluslararası Tiyatro Festivali Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda açılış töreni yapıldı. Ardından "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunun sahnelenmesiyle başladı.

KAPİTALİZM TENKİDİ

Puntila Ağa ve Uşağı Matti (Almanca: Herr Puntila und sein Knecht Matti) Alman modernist yazar Bertolt Brecht'in 1940'ta yazdığı bir komedi oyunu.

Ayıkken kapitalizmin tesirinde kalan, sarhoşken ise insancıl yönleri ortaya çıkan bir toprak ağası Puntila'nın ikilemi üzerinden oyun işleniyor. Oyun Yeşilçam'a Kemal Sunal'ın "En Büyük Şaban" filmiyle uyarlanmıştı.

TRABZONDA YENİ SAHNEYE İHTİYACIMIZ VAR

Açıklama yapan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bu festivallerin ülke tanıtımında önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Karadağlı, “Festivale çok büyük bir ilgi var bu sene 24'üncüsünü yapıyoruz. Trabzon Devlet Tiyatrosu 1987’de kuruldu. Dolayısıyla tiyatro kültürüyle yaşayan bir şehir ve tiyatroya karşıda inanılmaz bir teveccüh içinde. Mevcut olan tiyatromuz yetmiyor artık bir yeni sahneye daha ihtiyacımız var çünkü talep çok fazla. Trabzon seyircisi son derece seçici ve tiyatrosuna sahip çıkan bir seyirci. Bu da bizim için çok güzel” dedi.

YAĞMUR ALTINDA YÜRÜDÜLER

Kortej yürüyüşü yağmur yağmasına rağmen iptal edilmedi ve yürüyüş tamamlandı. Karadağlı, “Çok mutlu oldum çünkü halkı gösterdiği teveccüh hiçbir şeye benzemiyor. Bir ara yürümesek mi acaba arabayla mı geçsek yürüyüşü iptal mi etsek diye bir konuşma oldu. Hayır. O kadar insan bekleyip de teveccühü gösteriyorsa bize düşende yağmur çamur dinlemeden o yürüyüşü yapmak oldu” diye konuştu.

Festivale katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdullah Uraloğlu da değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda) ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (solda)

Trabzon’un kültür ve sanat anlamında biraz daha öne çıkması gerektiğini kaydeden Uraloğlu, “Trabzonlular olarak kültür ve sanat tarafımızı birazcık daha öne çıkarmamız birazcık daha duyurmamız biraz daha geliştirmemiz gerekmektedir. İnşallah bunu biraz daha ilerleteceğiz. Uluslararası bir organizasyon yabancı misafirlerimiz var. Trabzon buna yakışır buna layık. Mutlaka kendimizi geliştireceğimiz bir sürecin başlangıcına vesile olsun istiyorum. Yağmur biraz belki etkinliklerimizi olumsuz etkileyebilir ama şevkimizi etkilemeyecektir” şeklinde konuştu.