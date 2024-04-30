Karadeniz'de sanat rüzgarı! 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin takvimi belli oldu

Adana'da bin, Türkiye geneli 40 bin! Türkiye Kültür Yolu Festivali binlerce sanatçıyla başlıyor

Adana'da bin, Türkiye geneli 40 bin! Türkiye Kültür Yolu Festivali binlerce sanatçıyla başlıyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner tarafından bu yılki tiyatro festivalinin takvimini açıklandı. Uzuner "Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan ile 11 bölgemizin katılımıyla gerçekleşecek, 25 oyunla 55 temsilin verileceği dolu dolu bir festival programıyla Trabzon halkının karşısında olacağız" dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 2-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivale dair düzenlenen basın toplantısında festivale dair detaylar paylaşıldı.

Festival 24 sene içinde 54 ülkeden 206 oyun ve Devlet Tiyatrolarının 12 bölgesinden yüzlerce oyunla 506 temsile ve 235 binden fazla seyirciye ulaştı.

2 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

"Festivalimiz bölgenin sanatsal ve kültürel yaşamına canlılık getirirken tiyatro sanatını da yaygınlaştırıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden ve Devlet Tiyatrolarımızın birçok bölgesinden gelen seçkin tiyatro topluluklarını sanatın evrensel diliyle sizlere ulaştırıyor." dedi.

Uzuner, festivalin 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'ın katılmasıyla program başlayacağını belirterek, ardından Haluk Ongan Sahnesi'ne kadar kortej yürüyüşü yapılacağını dile getirdi.

ÇOCUK OYUNLARI, ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE SÖYLEŞİLER DE YER ALACAK

Festivalin ilk günü akşamında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunu Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de perdeleri açacak.

Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan ile Devlet Tiyatroları'nın 11 bölgesinin katılımıyla gerçekleşecek.

Trabzon'da 25 oyunla 55 temsilin verileceği bir festival programı hayata geçirilecek.

Çocuklara tiyatro kültürünü aşılamak için festivalde maske yapımı, Karagöz ve Hacivat yapımı, atık malzemelerden kukla yapımı gibi atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca gençler için festivalde kostüm yapma atölyesi ile "oyunculuk sanatı" konulu konferanslar yapılacak.

15 Mayıs Perşembe günü son bulan festivalin kapanışı programı, halka açık şekilde ücretsiz yapılacak.