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AKM’de erişilebilir sanat, engelli çocuklar tiyatroyu yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AKM’de erişilebilir sanat, engelli çocuklar tiyatroyu yaşadı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Görme ve işitme engelli çocuklar AKM’deki “Erişilebilir Tiyatro”da farklı bir sanat tecrübesi yaşadı.

MURAT ÖZTEKİN'N HABERİ - Türk Telekom tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen proje, nisan ayında “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” adlı çocuk oyunu ile devam etti. Engelli çocuklar; canlı tasvir uygulaması ile mekân, zaman ve karakterler gibi sesli olmayan görsel unsurların diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu detayları kaçırmadan tecrübe etti. 

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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