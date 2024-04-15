AKM’de erişilebilir sanat, engelli çocuklar tiyatroyu yaşadı

Görme ve işitme engelli çocuklar AKM’deki “Erişilebilir Tiyatro”da farklı bir sanat tecrübesi yaşadı.

MURAT ÖZTEKİN'N HABERİ - Türk Telekom tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen proje, nisan ayında “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” adlı çocuk oyunu ile devam etti. Engelli çocuklar; canlı tasvir uygulaması ile mekân, zaman ve karakterler gibi sesli olmayan görsel unsurların diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu detayları kaçırmadan tecrübe etti.