AKM’de erişilebilir sanat, engelli çocuklar tiyatroyu yaşadı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Görme ve işitme engelli çocuklar AKM’deki “Erişilebilir Tiyatro”da farklı bir sanat tecrübesi yaşadı.
MURAT ÖZTEKİN'N HABERİ - Türk Telekom tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen proje, nisan ayında “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam” adlı çocuk oyunu ile devam etti. Engelli çocuklar; canlı tasvir uygulaması ile mekân, zaman ve karakterler gibi sesli olmayan görsel unsurların diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu detayları kaçırmadan tecrübe etti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi