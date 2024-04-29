Cannes Film Festivali jürisinde sürpriz isimler! Aday filmler de tamamlandı
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bu yılki Cannes jürisi tamamlandı. Intouchables (Can Dostum) ve Lupin yapımlarıyla meşhur olan Omar Sy, pek çok Hollywood filminde rol alan Fransız oyuncu Eva Green ve bu yılın Oscar adayı Killers of the Flower Moon'un başrolü Lily Gladstone eklendi.
2024 Cannes Film Festivali için takvim işlerken, üç isimle birlikte jüri tamamlandı.
Bu yılın Altın Palmiye ödülünü vermek üzere Oscar adayı Lily Gladstone, The Three Musketeers'ın yıldızı Eva Green, Lupin'in başrol oyuncusu Omar Sy, 2014 Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu nun senaristlerinden Ebru Ceylan, Kefernahum ile 2018'de Cannes'da jüri ödülünü kazanan yönetmen Nadine Labaki eşlik edecek.
Variety'nin haberine göre son filmi Society of the Snow ile en iyi uluslararası film dalında Oscar'a aday gösterilen yönetmen Juan Antonio Bayona; Pablo Larraìn'in Maria filminde Angelina Jolie ile birlikte rol alacak olan İtalyan aktör Pierfrancesco Favino; ve 2018 Altın Palmiye ödüllü Shoplifters ın yönetmeni Kore-eda Hirokazu da jüride yer alan isimler arasında.
ALTIN PALMİYE ADAYLARI
Festivalin yarışmasındaki aday filmler ise şöyle:
Payal Kapadia - All We Imagine as Light
Sean Baker - Anora
Ali Abbasi'den - The Apprentice (Donald Trump biyografisi)
Andrea Arnold - Bird
Jia Zhang-Ke - Caught by the Tides
Jacques Audiard - Emilia Perez
Magnus von Horn - The Girl With the Needle
Miguel Gomes - Grand Tour
Yorgos Lanthimos - Kinds of Kindness
Gilles Lellouche - Beating Hearts
Kirill Sinyor - Limonov: Kirill Serebrennikov'dan The Ballad
Christophe Honoré - Marcello Mio
Francis Ford Coppola - Megalopolis
Karim Aïnouz - Motel Destino
Paul Schrader'in Oh, Canada
Paolo Sorrentino - Parthenope
David Cronenberg - The Shrouds
Coralie Fargeat - The Substance
Agathe Riedinger - Wild Diamond
Geçtiğimiz hafta eklenen 3 film:
Michel Hazanavicius - The Most Precious of Cargoes
Emanuel Parvu - Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde
Mohammad Rasoulof - The Seed of the Sacred Fig.
Altın Palmiye'nin sahibi 25 Mayıs'ta festivalin kapanış töreninde açıklanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi