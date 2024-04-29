Cannes Film Festivali jürisinde sürpriz isimler! Aday filmler de tamamlandı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 16:44 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu yılki Cannes jürisi tamamlandı. Intouchables (Can Dostum) ve Lupin yapımlarıyla meşhur olan Omar Sy, pek çok Hollywood filminde rol alan Fransız oyuncu Eva Green ve bu yılın Oscar adayı Killers of the Flower Moon'un başrolü Lily Gladstone eklendi.