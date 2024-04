Cannes Film Festivali jürisinde sürpriz isimler! Aday filmler de tamamlandı

Bu yılki Cannes jürisi tamamlandı. Intouchables (Can Dostum) ve Lupin yapımlarıyla meşhur olan Omar Sy, pek çok Hollywood filminde rol alan Fransız oyuncu Eva Green ve bu yılın Oscar adayı Killers of the Flower Moon'un başrolü Lily Gladstone eklendi.

2024 Cannes Film Festivali için takvim işlerken, üç isimle birlikte jüri tamamlandı.

Bu yılın Altın Palmiye ödülünü vermek üzere Oscar adayı Lily Gladstone, The Three Musketeers'ın yıldızı Eva Green, Lupin'in başrol oyuncusu Omar Sy, 2014 Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu nun senaristlerinden Ebru Ceylan, Kefernahum ile 2018'de Cannes'da jüri ödülünü kazanan yönetmen Nadine Labaki eşlik edecek.

Variety'nin haberine göre son filmi Society of the Snow ile en iyi uluslararası film dalında Oscar'a aday gösterilen yönetmen Juan Antonio Bayona; Pablo Larraìn'in Maria filminde Angelina Jolie ile birlikte rol alacak olan İtalyan aktör Pierfrancesco Favino; ve 2018 Altın Palmiye ödüllü Shoplifters ın yönetmeni Kore-eda Hirokazu da jüride yer alan isimler arasında.

ALTIN PALMİYE ADAYLARI

Festivalin yarışmasındaki aday filmler ise şöyle:

Payal Kapadia - All We Imagine as Light

Sean Baker - Anora

Ali Abbasi'den - The Apprentice (Donald Trump biyografisi)

Andrea Arnold - Bird

Jia Zhang-Ke - Caught by the Tides

Jacques Audiard - Emilia Perez

Magnus von Horn - The Girl With the Needle

Miguel Gomes - Grand Tour

Yorgos Lanthimos - Kinds of Kindness

Gilles Lellouche - Beating Hearts

Kirill Sinyor - Limonov: Kirill Serebrennikov'dan The Ballad

Christophe Honoré - Marcello Mio

Francis Ford Coppola - Megalopolis

Karim Aïnouz - Motel Destino

Paul Schrader'in Oh, Canada

Paolo Sorrentino - Parthenope

David Cronenberg - The Shrouds

Coralie Fargeat - The Substance

Agathe Riedinger - Wild Diamond

Geçtiğimiz hafta eklenen 3 film:

Michel Hazanavicius - The Most Precious of Cargoes

Emanuel Parvu - Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde

Mohammad Rasoulof - The Seed of the Sacred Fig.

Altın Palmiye'nin sahibi 25 Mayıs'ta festivalin kapanış töreninde açıklanacak.