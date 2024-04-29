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Polonya'dan nükleer silah açıklaması: "Henüz karar vermedik!"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Polonya&#039;dan nükleer silah açıklaması: &quot;Henüz karar vermedik!&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun Polonya topraklarında Rus tehdidine karşı nükleer silah konuşlandırılması konusunda bir karar alınmadığını söyledi.

Kanada'da yayın yapan CTV News'e konuşan Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılması ihtimalini değerlendirdi.

"KARAR VERMEDİK ANCAK HAZIRIZ"

Duda, "Böyle bir karar hakkında bir bilgim yok. Bilinçli bir şekilde konuşmak gerekirse böyle bir kararın alınmadığını, ancak hazır olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Rusya'nın "tehlikeli" olduğunu savunan Duda, nükleer silah konuşlandırmaya ilişkin kararın, NATO müttefikleriyle alınması gerektiğini kaydetti.

Andrzej Duda, 22 Nisan'da, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılmasına "hazır" olduklarını söylemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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