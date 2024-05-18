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Şanlıurfa'da aşiret düğününde takılar valizlerle taşındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Düğün, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı. Törenin ardından takılar sandıktan boşaltılarak valizlerle taşındı.

Şanlıurfa’da İzol aşiretinden iş adamı Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner dünya evine girdi. Düğün, kentteki büyük bir salonun muhteşem atmosferinde gerçekleşti ve aşiret reisleri ile yüzlerce davetli katıldı.

Şanlıurfa'da aşiret düğününde takılar valizlerle taşındı - 1. Resim

DOLARLARI HAVAYA SAÇTILAR

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahta, AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de şahitlik yaptı. Düğün, bölgenin sevilen sanatçıları Yusuf Harputlu ve Kemale Amed’in unutulmaz düetleri eşliğinde coşkuyla kutlandı. Davetliler, gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için dolar ve Türk lirası banknotlarını havaya saçtılar. Paralar, orkestra tarafından görevlendirilen kişiler tarafından toplanarak çantalara konuldu.

Şanlıurfa'da aşiret düğününde takılar valizlerle taşındı - 2. Resim

TAKILAR VALİZLERLE TAŞINDI

Gelinin takıları özel olarak koruma eşliğinde getirildi ve özenle takıldı. Altın takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan geline yakınları tarafından yardım edildi. Düğün sonunda, davetlilerin takı ve para armağanları sandıkta toplandı ve sonra iki kabin valizine konularak güvenli bir şekilde muhafaza edilerek taşındı.

Düğün alanı, renkli görüntülerle dolu bir konser alanına dönüştü. Sanatçıların performansları büyük ilgi gördü ve düğün coşkusu şarkılar eşliğinde devam etti. 

Şanlıurfa'da aşiret düğününde takılar valizlerle taşındı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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