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Brezilya’yı sel vurdu: Ölü sayısı 154’e çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Brezilya, Sel Felaketi, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e yükseldi. Selde evler kağıt gibi sürüklenirken, 78 bin 165 kişi barınaklara yerleştirildi.

Brezilya’da şiddetli yağışlar sel felaketine sebep oldu. Ülkeyi vuran selde can ve mal kaybının giderek arttığı bildirildi. 

Brezilya’yı sel vurdu: Ölü sayısı 154’e çıktı - 1. Resim

154 ÖLÜ, 806 YARALI 

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. 

Brezilya’yı sel vurdu: Ölü sayısı 154’e çıktı - 2. Resim

Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiği, 806 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Brezilya’yı sel vurdu: Ölü sayısı 154’e çıktı - 3. Resim

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaybolanların sayısının 94 olarak güncellendiği aktarıldı. Selden 2 milyon 304 bin 422 kişinin etkilendiği, 78 bin 165 kişinin barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Brezilya’yı sel vurdu: Ölü sayısı 154’e çıktı - 4. Resim

Kurtarma çalışmalarının 27 bin 753 personel, 4 bin 85 araç, 21 hava aracı ve 289 deniz taşıtı ile sürdüğü belirtildi.

Brezilya’yı sel vurdu: Ölü sayısı 154’e çıktı - 5. Resim

Brezilya’yı sel vurdu: Ölü sayısı 154’e çıktı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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