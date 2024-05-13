Depremin vurduğu Hatay'da sel felaketi: Yol ikiye bölündü
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kuvvetli yağışın etkili olduğu deprem bölgesi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sel meydana geldi. Sel, yola zarar vererek ulaşıma kapattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı.
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin de aşırı yağışla birlikte debisi arttı. Derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkiinde yollar zarar gördü. Yağışla birlikte sokak üzerinde bulunan yol parçalanarak ikiye bölündü.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.