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Hatay’da eğitime sağanak engeli! 2 ilçede okullar 1 gün tatil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay’da eğitime sağanak engeli! 2 ilçede okullar 1 gün tatil

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağış Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışlı havanın Pazartesi günüde etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Hatay Valiliği de eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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