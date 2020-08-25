Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme Desteği’nin kanunlaşarak 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Selçuk, Normalleşme Desteği’nden, 1 Temmuz 2020'ye kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne veya nakdî ücret desteğine başvurmuş özel sektör iş yerlerindeki, Kısa Çalışma Ödeneği’nden veya nakdî ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmeleri hâlinde yararlanabileceklerine dikkati çekti. Selçuk, şunları kaydetti: Bu kapsamda kısa çalışmanın ve nakdî ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ayı geçmemek şartıyla her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.

BAŞVURULAR SGK ÜZERİNDEN

Bakan Selçuk “Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, Kısa Çalışma Ödeneği veya nakdî ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacaktır. Normal çalışma düzenine dönen ve ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda SGK tarafından 25 Ağustos’ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır” bilgisini paylaştı. Bakan Selçuk, Normalleşme Desteği’nden faydarlanacak iş yerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını kaydetti.