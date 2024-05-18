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Gazze'de can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Gazze Şeridi, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 35 bin 386'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 225 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 9 saldırı gerçekleştirdiği, 83 kişinin hayatını kaybettiği, 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının ise 79 bin 366'ya yükseldiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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