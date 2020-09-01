Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dijitalleşme sürecinin, iyi değerlendirildiği takdirde birçok avantajı da beraberinde getireceğini belirterek, "Bilhassa KOBİ'lerimizin dijitalleşmeye yönelik ilgi ve iştahlarının artması durumunda üretimde ciddi bir verimlilik artışı sağlanacaktır" dedi. MÜSİAD'ın 25 farklı sektörden 340 iş dünyası temsilcisinin katılımı ile hazırladığı ‘Dijital Dönüşümün İş Süreçlerine Etkileri’ raporuna ilişkin konuşan Kaan, dijitalleşme atılımına destek olmak adına MÜSİAD bünyesinde Dijital Dönüşüm ile KOBİ Geliştirme ve Markalaşma Komiteleri oluşturduklarını kaydederek, "İç piyasada reel sektör ve tüketicilerimiz için sunulan ve sunulacak olan ilave destekler, dış piyasada ise oluşacak muhtemel fırsat ortamlarının iyi değerlendirilmesi sonucu ülke olarak pandemi sürecini en az hasarla kapatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



MÜSİAD KOBİ Geliştirme & Markalaşma Komite Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz derapora göre firmaların yüzde 70,8'inin yakın zamanda iş süreçlerini etkileyecek bir dijital dönüşüm dalgası beklediğini söyledi.



KRİPTO PARALAR REZERV OLACAK

Sıcakyüz, “Firmaların yüzde 57,4'ü yapay zekânın hayatımıza girmesini olumlu ve kolaylaştırıcı bir unsur olarak görürken, yüzde 41,8'i kolaylaştırıcı olacağını ancak endişe duyduğunu ifade etmektedir. Araştırmaya katılan firma temsilcilerinin yüzde 46,9'u önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada rezerv para biriminin kripto paralar olacağını belirtiyor” dedi. “Sadece yapay zeka ekonomisinin 2030 yılına kadar oluşturacağı ekonominin boyutunun 15,7 trilyon dolar olacağı öngörülüyor” diyen MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Fahrettin Oylum ise 133 trilyon dolarlık bugünkü dünya ekonomisinin büyüklüğüne bakıldığında bu teknolojilerde söz sahibi olacak ülkelerin önümüzdeki 100 yılın yeni dünya liderleri olacağını kaydetti.