Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektör yetkililerden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaza 13 kuruşluk zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 3,95 liradan 4,08 liraya, Ankara’da 4,06 liradan 4,19 liraya, İzmir’de ise 4,10 liradan 4,23 liraya yükselmesi bekleniyor.