Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi açıldı! Şahinbey Millet Kütüphanesi günlük 20 bin kişiye hizmet verebiliyor

Millet Kütüphanesi 4 yılda milyonları ağırladı! Açıldığı günden itibaren 5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Millet Kütüphanesi 4 yılda milyonları ağırladı! Açıldığı günden itibaren 5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi vatandaşın hizmetine açıldı.

Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi Gaziantep’e kazandırıldı.

Akkent Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik alana yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi, grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, kafeterya, internet ve ücretsiz çorba hizmetleri ile hizmet vermeye başladı.

GÜNLÜK 20 BİN ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kütüphane hakkında şu bilgileri verdi:

“40 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz kütüphanemiz 500 bin kitap kapasiteli ve içerisinde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hazırlık, lisans ve lisansüstü çalışma salonları, bilgisayarlı çalışma salonları, güzel sanatlar ve mühendislik çalışma alanları ile öğrencilerimize hizmet verecek.

Kütüphanemiz aynı anda 4 bin 500, günlük 20 bin öğrencimize ve vatandaşımıza hizmet verecek. Kütüphanemizde bilgisayar, internet ve çorba bizden çalışmak ve başarmak ise gençlerimizden."

AKILLI KÜTÜPHANE

Mimarisi ve fonksiyonları ile akıllı kütüphane özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin çatısı titanyum malzemelerden yapılıyor.

Binanın çatısına kurulan güneş panelleri binanın elektik ihtiyacını karşılarken, çevresine kurulan 30 tonluk depolar sayesinde toplanan sular filtreden geçirilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.