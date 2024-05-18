Sultan Abdülhamid'in ödüllendirdiği kütüphane! Tavşanlı'da 2 bin 540 eser dijitale kazandırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Zeytinoğlu Yazma Eser Kütüphanesi kataloglama çalışmaları tamamlandı. Aralarında dünyada tek olan el yazması eserler de bulunuyor.

Tavşanlı Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi, Tavşanlılı bir aile olan Zeytinzâdeler’den Hacı İbrahim Ağa tarafından 19. yüzyılın sonlarında Cami-i Kebir’in (Tavşanlı Ulu Camii’nin) bahçesinde 1896 yılında kuruluyor.

NESİLLERCE DEVAM ETTİRİLEN KÜTÜPHANE

Hacı İbrahim Ağa, kütüphanenin yanında bir de medrese inşa ederek maarife geliştirmeye çalışıyor. Bu çalışmalarından dolayı kendisine II. Abdülhamid Han tarafından Mecidiye Nişanı veriliyor.

Vefatı sonrasında oğlu Hacı Tahsin Efendi döneminde ise kütüphane zenginleşmeye başlıyor. İstanbul’da ticaretini sürdüren Hacı Tahsin Efendi, Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nın müdavimlerinden oluyor. Gerek buradan, gerek zengin kitap koleksiyoncularından temin ettiği kitapları Tavşanlı’daki kütüphanesine gönderiyor.

Hacı Tahsin Efendi’nin 1922'de vefatından sonra da oğlu Mesut Zeytinoğlu kütüphanenin sorumluluğunu devralıyor.

1969'da Kültür Bakanlığına devredilen kütüphane, 1995'de Tavşanlı’daki mevcut binasına taşınarak akademinin hizmetine sunuldu.

130 YILIN ARDINDAN...

Hacı İbrahim Ağa'nın başlattığı ilmi birikim, 130 yıllık tarihi geçmişinin ardından dijital ortama aktarıldı.

Proje kapsamında 29 akademisyen tarafından 2 bin 540 eser kataloglandı.

Tavşanlı Sanayi ve Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde eserlerin dijitalleştirilmesi hakkında tanıtım programı düzenlendi.

Kalabalık bir protokol Zeytinoğlu Yazma Eser Kütüphanesi'nde bulunan el yazması eserlerin bulunduğu bölümü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Düzenlenen programda, özellikle gençlerin yararlandığı kütüphane bünyesinde bulunan eserlerin korunması ve geniş kitlelere ulaştırılması için hayata geçirilen projeyi destekleyerek emeği geçenlere teşekkür edildi.