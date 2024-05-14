Kültürel mirası Millet Kütüphanesi'nde! Ayşe Şasa kitapları Cumhurbaşkanlığına bağışlandı

Millet Kütüphanesi 4 yılda milyonları ağırladı! Açıldığı günden itibaren 5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Millet Kütüphanesi 4 yılda milyonları ağırladı! Açıldığı günden itibaren 5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinin senaristlerinden Ayşe Şasa’nın vefatının 10’uncu senesinde şahsi kitaplığında bulunan 3 bin kitap Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne bağışlandı.

Yazarın kültür ve sanat dünyasından izler taşıyan ‘Ayşe Şasa Koleksiyonu’ Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından kitapseverlerle buluştu.

Ayşe Şasa’nın şahsi kitaplığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ‘Ayşe Şasa Özel Kitaplığı’na taşındı.

Taşkıran "Hakikati ararken zorlu yollardan geçse de vahdet denizinin sahiline ulaştı. 'Her arayan bulamaz lakin bulanlar arayanlardır.' diye bir söz vardır. Ayşe Hanım da 'bulanlardan' oldu." dedi.

Ayşe Şasa'nın yazdığı kitapların ve kütüphanesinin varisi Adem Taşkıran, Şasa'nın her zaman hakikat arayışında olduğunu vurguladı.

Kütüphanenin özel koleksiyonunda Cemil Meriç, Abdülbaki Gölpınarlı, İlber Ortaylı, Mehmet Şevket Eygi gibi isimlerin şahsi kitaplıkları da bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısında Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal, kütüphanenin her dilden 4,5 milyon basılı yayına ve milyonlarca elektronik kaynağa sahip olduğunu belirterek, 7/24 ücretsiz hizmet verdiklerini kaydetti.