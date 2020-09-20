İstanbul Kapalıçarşı'da 7,55 liradan alınan dolar, 7,5520 liradan, 8,9550 liradan alınan euro ise 8,9570 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,53 liradan, euro ise 8,95 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (20 Eylül güncel dolar ve euro)
20.09.2020 - 17:54 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,5520 liradan, euro ise 8,9570 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
733228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/733228.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER