Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni nesil PON teknolojisi olan XGS-PON ile bir fiber kılından veri indirme ve yüklemede gigabitler seviyesinde hızlar sağlanırken, son kullanıcılar, 16K ve 360 derece video, akıllı ev uygulamaları, çevrimiçi oyun, artırılmış ve sanal gerçeklik, e-Eğitim ve e-Sağlık gibi uygulamalardan daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde yararlanabilecek. Bu teknoloji ile 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışmalarını son hız sürdürdüklerini belirterek "Yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformumuz üzerinde test ettik. Bugüne kadar dünyada sayılı operatörün gerçekleştirebildiği bu denemeyi, Türk Telekom olarak bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kıraç, genişbant internet servislerinde kapasite, hız ve minimum gecikmenin önem kazandığı günümüzde, 5G ve fiber alanında geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar için son derece önemli olan fiber altyapılarının bu yılın 2'nci çeyreği itibariyle 314 bin kilometreye ulaştığını ve 5G’ye en hazır operatör olduklarını vurguladı.