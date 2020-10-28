Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Dövizdeki yükseliş yem fiyatlarını da artırınca, yaklaşan kış öncesi süt sığırı yetiştiricileri kara kara düşünüyor... Anadolu'nun dört bir yanından sesini yükselten süt üreticileri, yem fiyatlarındaki artıştan dolayı ineklerini kesime vermek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Etkili bir tedbir alınmazsa, yakında çok sayıda ineklerin kesime gitmesinden ve azalan üretimle birlikte süt ithalatının patlamasından korkuluyor. Bu yıl yem fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış yaşandı. Ancak çiğ sütün alım fiyatı 11 aydır 2,3 TL'de sabit tutuluyor.

YİNE Mİ İTHALAT?

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, süt fiyatının son bir yıldır değişmemesi nedeniyle yetiştiricilerin hayvanlarını kesime gönderdiğini söyledi. Mutlu Doğru, "Yem sanayisi, kullandığı hammadde ve katkıların yarıdan fazlasını ithalatla temin ediyor. Kur artışına paralel olarak, yem maliyetlerinin de önüne geçilemiyor. Girdi maliyetlerinde artış yaşanmasına rağmen, çiğ süt alım fiyatları 11 aydan beri değişmiyor. Üreticiler oluşan zararı artık karşılayamaz hale geldi. Süt sığırlarını kesime göndermeyi daha cazip görüyorlar. Milli servetimiz olan süt ineklerini kestirmeyelim. Bunun için öncelikle yeni fiyat, 15 Kasım’dan geçerli olmak üzere açıklanmalı. Yem bitkisi, buzağı gibi destekler yıl sonuna kadar ödenmeli. 40 kuruşluk prim, temmuz ayından başlayarak verilmeli ve ödemeler kasım sonundan itibaren her ay yapılmalı. Hayvancılık kredi vadeleri 6 ay uzatılmalı. Hayvan başı yem desteği verilmeli. Toprak Mahsulleri Ofisi yem sanayisine ucuz ham madde temin etmeli" diye konuştu.

KİMSE İSTEMİYOR

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde önemli sayıda büyükbaş hayvan besleyen işletmeci Aytekin Diren de "Yem fiyatları 110 lira olmuş. Son aylarda yüzde 100 artış demek bu! Pazarlarda da yaklaşan kış öncesi kimse hayvan almıyor, beslemek istemiyor, yüksek maliyetten kaçındığı için... İnekler kesiliyor, yerine yenileri gelmiyor. Yarın çok farklı sıkıntılar yaşayabiliriz" diye konuştu.

4 KURUŞ ZARAR

Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ sütün referans fiyatı, litre başına 2 lira 30 kuruş. Çiğ sütün üretim maliyeti ise 2 lira 34 kuruşu bulmuş durumda. Fiyat, maliyetin 4 kuruş altında. Çiftçi bu hesaba göre ürettiği her 1 litre sütte 4 kuruş zarar ediyor. Bugün üretici 1 kilo süt sattığında ancak 1 kilo 110 gram yem alabiliyor. Uluslararası kabul gören oran ise, 1 litre sütün 1,5 kilo yeme denk gelmesi... Bu arada 2020'de ithalat da artış göstermiş durumda. Ocak-Ağustos döneminde süt tozu ithalatı için yaklaşık 45 milyon lira ödendi.