Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Pandemide tarımın insanlık için hayati önemi daha iyi anlaşıldı. İnsanlar, buldukları birkaç metrekarelik topraklarda bile domates-biber yetiştirmeye başladı. Sınırlar kapanıp, ülke içlerinde şehirlerarası seyahat kısıtlanınca kendi kendine yeten kentlerin, kendine yeten ülkelerin bir adım önde olduğu gerçeği belirginleşti ve yerel kalkınmaya yönelme mecburiyet hâlini aldı. Bu mecburiyet, yerel yönetimleri harekete geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel kalkınma hareketi başlattığını duyurup projelerini açıklarken “Bu sayede önce diğer kentlere sonra dünyaya örnek olmayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Tunç Soyer, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen toplantıda, üreticinin emeğinin değerlenmesi için çalışma yaptıklarını anlatırken, tarım ürünlerini online kanaldan satmak için yürütülen projenin de son aşamaya geldiğini anlattı.

SAKSIDA BUĞDAY

Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı toplantıda yerel kalkınmanın millî kalkınma için adım olduğunu söyleyen Tunç Soyer “Bugüne kadar birbiri arasına duvar örülmüş şehirlerdeki milyonlarca vatandaş ile alın teri ile ekmeğini kazanan üretici arasında köprü vazifesi görme isteğiyle adım attık. Bu köprüyü daha da güçlendirmeye devam etmek istiyoruz. Binlerce yıllık karakılçık buğdayını önce saksıda yetiştirdik, şimdi geliştiriyoruz. Yerli tohuma sahip çıkmak, üretilen ürünü işlemek, katma değerini yükseltmek, kooperatif ve birlik çatısı altında örgütlenmeyi sağlamak istiyoruz” dedi. Soyer, bu çalışmaları ile önce Türkiye’deki diğer kentlere, ardından da dünya ülkelerine örnek olacak projelere imza atacaklarını da ifade etti.

BESİCİNİN EMEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Üreticiyi destekleme anlamında küçükbaş hayvan varlığına destek olduklarını, üreticinin sütünü, etini alıp bunları ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyleyen Tunç Soyer “Yüz binlerce çocuğa süt dağıtıyoruz. Üreticiden aldığımız etleri kavurma haline getirip ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Üreticilere gübreden sulamaya, yeme kadar destek oluyoruz. Bunu geliştiriyoruz. Sanal pazarlar açıp ürünü satmaları konusunda da yol göstereceğiz” bilgisini verdi.

100'ER METREKARE ALAN KADIN VE GENÇLERE

Gençlerin tarıma heveslenmesi için yüksek teknolojiyi de kullanmak gerektiğini söyleyen Tunç Soyer “Belediye’ye ait yeşil alanlar var. Bunların hepsini park yapmak yerine 100’er metrekarelik alanlara böldük. Sulama tesisatını yaptık. Kadın ve gençlere dedik ki ‘gelin burayı ekin, elde ettiğinizi de şu tezgâhta satın’. Büyük talep gördü, görüyor” dedi. Öte yandan ‘Halkın Bakkalı’ dedikleri 7-8 yer açtıklarını, aracısız satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

KURUTULAN MANDALİNA ONLINE SATIŞA GİDECEK

Tarım ürünlerinin işlenmesiyle katma değer kazandığını, bu kapsamda son olarak mandalinayı kuruttuklarını, büyük ilgi gören kurutulmuş ürünler için imkân sağladıklarını söyleyen Soyer “Halkın bakkalını zincire dönüştürüp ürünleri sanaldan satmak istiyoruz. Ürünleri işleyip değerli hâle getirdik. Mandalinanın kurusu, yaşından 5-6 kat değerli. Birçok üründe bunu yapıyoruz. Yani tarım ürünü sanayileştirip yurt dışına da satacağız. Yakında sonuçlanır” dedi.