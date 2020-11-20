Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektöründe yer alan Covid-19 ürünleri olarak adlandırdığımız dezenfektan, kolonya, sabun, ilaç ve tanı kitleri ihracatı toplamı ekim ayında yüzde 50,26 artarak 27,2 milyon dolar oldu. Solunum cihazı, maske ve önlük gibi diğer sektörlerdeki ürünlerin de dahil olduğu Covid-19 ürünleri toplam ihracatı ilk 10 ayda 706,7 milyon dolar olurken, kimya sektörü içinde olan Covid-19 ürünleri ihracatı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 61,43 artışla 258,6 milyon dolara ulaştı. Böylece tüm Covid-19 ürünlerinin dâhil olduğu 706,7 milyon dolarlık ihracattan yüzde 36,6 pay aldı” diye konuştu.