Serbest piyasada 7,5750 liradan alınan dolar, 7,5770 liradan satılıyor. 9,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5970 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9800 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,5750 liradan alınan dolar, 7,5770 liradan satılıyor. 9,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5970 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9800 lira olmuştu.
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