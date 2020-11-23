MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
23.11.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."
Etiketler : msb,
748444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/748444.aspx
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