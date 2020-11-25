Serbest piyasada 8,0010 liradan alınan dolar, 8,0030 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4510 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 8,0010 liradan alınan dolar, 8,0030 liradan satılıyor. 9,5220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4510 lira olmuştu.
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