Gıda ürünleri tarladan depolara; sebze ve meyve ise seralara girdi, fiyat artışları hızlandı. Her yıl kış başında zirveye çıkan fahiş fiyat artışları özellikle gıda ürünlerinde tüketicilerin bütçesininde yıkıma sebep oluyor. Verimin azaldığı ayçiçeğinden üretilen yağda yüzde 50'ye varan fiyat artışları görülürken, et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bakliyattan yağa kadar hemen her üründe görülen fiyat artışlarının en önemli sebebin kontrolsüz stokçuluk ve nakliye sırasındaki kayıpların yanı sıra ticari vurgun hevesinin de bulunduğu belirtiliyor.

Her kesimden tüketiciyi bezdiren yüksek fiyatlar, Meclis'te milletvekillerinin de gündemine geldi. Vekiller, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a denetimlerin artırılması taleplerini iletirken "Stokçular üretim döneminde üreticiden alıp stokluyor. 1'e aldıkları ürünü 5'e satmaktan çekinmiyor. Bazı zincir marketler de maddi güçleri sebebiyle piyasada hakim duruma geldikleri için istedikleri fiyatı etikete yazıp tüketiciye sunuyor. Yüksek fiyatı gören tüketici de faturası hükûmete kesiyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, sahadaki çalışmalarında vatandaştan en fazla duydukları şikâyetin fahiş fiyat artışları olduğunu ifade etti.

KANUNİ DÜZENLEME ŞART

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu "Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Fahiş fiyat uygulayan iş yerlerini denetliyor. Fakat verilen cezaların caydırıcılığı konusunda endişelerimiz var. Fahiş fiyat cezası 10 bin lira ile 100 bin lira arasında. Bu miktarlar yerel market için büyük zarar ama en yüksek ceza bile dev zincirlerin, tek mağazasının günlük cirosu. Ayrıca yüksek fiyat sadece bir mağazada uygulanmıyor, bütün mağazalarda uygulanıyor. Ya ceza miktarı mağaza sayısıyla çarpılmalı, ya da ciroya göre düzenlenmeli" dedi. Ağaoğlu, tüketicilerin de tespit ettiği olumsuzlukları yetkili mercilere şikâyetinin şart olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı Pekcan da denetleme ve cezalandırmaların sürdüğünü ifade etti.