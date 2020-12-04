Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 17 Türk doğal taş ihracatçısı firmayla 20 Vietnamlı ithalatçıyı Ticaret Bakanlığının desteğiyle 24-26 Kasım tarihlerinde ‘Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyetinde buluşturdu. 191 ikili iş görüşmesine sahne olan organizasyonda Türk doğal taş ihracatçıları, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle doğal taşlarını ithalatçılara tanıttı. Türk doğal taş sektörünün 2020 yılının Ocak - Ekim döneminde 184 ülkeye 1 milyar 394 milyon dolarlık ihracat yaptığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Vietnam'ın doğal taş ithalatının sürekli artarak 175 milyon dolara ulaştığına işaret ederek “Ticaret Bakanlığının desteğiyle firmalarımızın sadece 105 dolar ödeyerek bu organizasyonda yer almasına imkân sağladık. Sanal ticaret heyeti organizasyonunda çok verimli ikili iş görüşmeleri yaptık” dedi. Organizasyonda dünyada bir ilke imza attıklarını ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle modellenmiş üç boyutlu firma stantlarını ithalatçılarla buluşturduklarının altını çizen Kaya, şöyle konuştu: Bu sayede Vietnam'daki müşteriler cep telefonlarından gerçek boyut, renk ve yüzey işlemlerini içeren stantları bulundukları yerde sanal olarak canlandırarak görsel ihtiyaçlarını gidermiş oldu. Dijitalleşmenin sunduğu bu avantaj doğal taşlarımızın ihraç edilme ihtimalini artırıyor.