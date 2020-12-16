Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre;

¥ Türkiye'de 75,3 milyon adet kredi kartı, 185 milyon adet banka kartı kullanılıyor. Toplam kart sayısı 260 milyon adede ulaşarak geçen seneye nazaran yüzde 11 artış gösterdi.

¥ Kartlarla kasımda 109 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 90,7 milyar TL'si kredi kartlarıyla gerçekleşti.

¥ İnternetten kartlı ödemelerde, yüzde 187 artışla 3,33 milyar TL’ye ulaşan market-gıda sektörü başı çekti. Onu 7,16 milyar TL ve yüzde 119 artışla elektronik eşya, 791 milyon TL ve yüzde 114 artışla mobilya ve dekorasyon takip etti.

¥ 2020'de en fazla internetten kartlı ödemenin gerçekleştiği günler, efsane indirimlerin yaşandığı 27 Kasım Cuma ve 11 Kasım Çarşamba günleri oldu. 27 Kasım’da ödeme tutarı, geçen yılki efsane cumaya göre yüzde 41 artarak 1,94 milyar TL oldu. 11 Kasım tutarı ise yüzde 53 artarak 1,81 milyar TL'ye ulaştı.