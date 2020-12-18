Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkulün Enerji Raporu’nun sonuçlarını açıklamak üzere basın mensupları ile bir araya gelen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli "Doğal olarak bu süreçte taşınma hareketi, geçmiş yıllara kıyasla bir miktar daraldı. Meskenlerde elektrik tüketiminin arttığı bu dönemde turizm tesislerinde uzun süre müşteri ağırlanamamasının etkisi ile toplam elektrik tüketiminde düşüş yaşandı” dedi. Bu arada Antalya, Isparta ve Burdur’da 2019 yılının ilk üç çeyreğinde toplam elektrik tüketimi 5 milyar 932 milyon kWh düzeyinde iken, pandeminin etkisi ile bu rakam 2020’nin aynı döneminde yüzde 17,4’lük bir düşüşle 4 milyar 895 milyon kWh’ye indi.