Altın fiyatları, TSİ 07.52’de yüzde 0,35 düşüş ile ons başına 1.839,20 dolar civarından işlem görüyor.
Altının gram fiyatı ise 438 lira seviyelerinde..
Aynı dakikalarda çeyrek altın 716 lira, cumhuriyet altını 2859 liradan satılıyor.
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Altın fiyatları, TSİ 07.52’de yüzde 0,35 düşüş ile ons başına 1.839,20 dolar civarından işlem görüyor.
Altının gram fiyatı ise 438 lira seviyelerinde..
Aynı dakikalarda çeyrek altın 716 lira, cumhuriyet altını 2859 liradan satılıyor.
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