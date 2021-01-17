Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.
Çorum Belediyesi 385 araçlık otoparkı kiralıyor
17.01.2021 - 15:28 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri kiraya verilecek.
Etiketler : çorum belediyesi,
760452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/760452.aspx
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