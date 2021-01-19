Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOGG'un Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda “2021 yılına planlarımız doğrultusunda üstyapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üstyapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerine yer verildi. Paylaşılan video içerisinde ise şunlar kaydedildi:

Gemlik Tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma, 'Yapı Merkezi' ile anlaşma imzalandı. Üstyapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Üstyapı için ocak ayında 200 toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Toplamda 1.500 kişilik yatakhane ve 350 kişilik yemekhane…. Altyapı çalışmalarına son durum; yapılan kazı 550 bin metreküp, yapısal dolgu 225 bin metreküp, zemin güçlendirme kolonu 30 bin 900 adet. Boya enerji ve gövde binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin.