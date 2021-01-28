Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışında konuşan Schwab, pandemi ile dünyanın kritik bir değişim döneminden geçtiğini söyledi.

BÜYÜK RESET VURGUSU

Özellikle 4. Sanayi Devrimi ile sağlık alanında da çok ilerleme kaydedildiğini aktaran Shcwab, şöyle devam etti: Sağlık, sosyal ve ekonomik altyapılarımız, yaşama ve iş yapma şeklimiz aslında her şey bir sınamaya tutuldu ve her şey değişiyor. Bu yüzden dünyanın bir yenilenmeye, bir reset'e ihtiyacı var ve bu, hükûmetler ve devletler yeniden kendi stratejilerini değerlendirip yönlendirirse gerçekleşecek. Ekonomik ve jeopolitik açıdan küresel olarak ve bölgesinde önemli bir aktör olan Türkiye, bu alanda liderlik üstlenebilir ve dijital devrime öncülük edebilir. 2020 itibarıyla küresel olarak 85 milyon iş, belki de insanlar ve makineler arasındaki bir iş değişimi sebebiyle yok olacak. Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusu olduğunu biliyoruz. Bu nüfus da Türkiye için çok ciddi bir fırsat teşkil ediyor. Bu sayede bu gençlerin nitelikleri ve becerileri kullanılabilir ve Türkiye'nin küresel liderlikteki yeri ilerletilebilir. Son dönemde Türkiye, bir pilot girişim duyurdu, blok zincirlerle ilgili, dijital para birimiyle ilgili olarak... Sizleri tebrik etmek istiyorum. Türkiye, aynı zamanda WEF'in 4. Sanayi Devrimi ile ilgili network'üne katılan son ülke oldu.

HEP BİRLİKTE TARİH YAZALIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ülkelerin bu dönemde ağır bir sınav verdiğini belirterek "Dijital dönüşümde büyük düşünüyor, büyük oynuyoruz. Yerli 5G'yi mümkün olan en kısa sürede hayata geçireceğiz. 6G de bizim için elzem. Artık dijitalleşmeyi değil dijital olgunluğu yükseltmeyi, kuantum teknolojilerini konuşuyor olmalıyız. Dijitalleşmenin, sadece yeni teknolojilerin adaptasyonu, yeni bir platform geliştirilmesi ya da sosyal medya etkileşimi olmadığını biliyoruz. Öyleyse 2021'i dijitalleşmede Türk iş dünyasının şaha kalktığı bir yıl olarak tarihe yazalım" dedi.