Dolar ve euro kuru son 6 ayın en düşük seviyesine inen dolar kurunda düşüş sürüyor.
Dün ocak ayı enflasyon rakamlarının ardından 7,17 seviyelerinde bulunan dolar/TL bu sabah 7,16 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 8,61 TL’de yer alıyor.
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Dolar ve euro kuru son 6 ayın en düşük seviyesine inen dolar kurunda düşüş sürüyor.
Dün ocak ayı enflasyon rakamlarının ardından 7,17 seviyelerinde bulunan dolar/TL bu sabah 7,16 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 8,61 TL’de yer alıyor.
Etiketler : dolar,euro,döviz,