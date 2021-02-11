Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Valiliği'nde bir araya geldiği esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıda, yeni bir bilgiyi paylaşmak istediğini, güzel bir haber aldığını belirten Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi. Ben bu yakalamada emeği geçen tüm gümrük çalışanlarımıza, bakanlığımızın bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum." dedi.

Ticaret Bakanlığı Gürbulak'taki rekor eroin yakalamasının ayrıntılarını paylaştı

Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalaması olan 808 kilogram eroinin, İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda yük olarak beyan edilen makinenin tabanında oluşturulan gizli bölmede Türkiye'ye sokulmak istenirken ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ziyareti, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı için gittiği Şanlıurfa'da, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak’ta 808 kilogram eroin ele geçirerek, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Bakanlıktan, söz konusu yakalamanın detaylarını içeren yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, İran'dan gelerek makine yüküyle Türkiye'ye gireceği beyan edilen yabancı plakalı tır riskli olarak değerlendirildi.

Tır gümrük sahasına girdiği andan itibaren gözetim altına alınarak gümrük işlemlerini yaptırmak üzere başvurduğunda x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada tırda taşınan makine yükünün taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine söz konusu tır ayrıntılı kontroller için arama hangarına alındı.

Burada gerçekleştirilen kontrollere dahil edilen narkotik dedektör köpeğin, x-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeye tepki vermesi üzerine makinenin taban bölümü kesilerek ayrıldı.

İncelemede tonlarca ağırlıktaki makinenin tabanında oluşturulan gizli bölmenin, içinde uyuşturucu olan şeffaf paketlerle doldurulduğu tespit edildi. Uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizde paketlerdeki maddeden alınan numunenin eroin olduğu tespit edildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin "tarihi" operasyonu sonucu yakalanan 808 kilogram ağırlığındaki eroinin piyasa değerinin yaklaşık 400 milyon lira olduğu belirlendi.