Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2023’te ilk kez hangardan çıkacak olan MMU projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak Yardımcı Güç Ünitesi ve Hava Türbinli Başlatma Sistemi çözümlerinin geliştirilmesi için TRMOTOR şirketi ile anlaşan projenin ana yüklenicisi TUSAŞ, bu sayede MMU projesinde kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. TUSAŞ daha önce rüzgâr tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalamıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU'nun alt sistemlerinin de millî olarak geliştirilmesinin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefinde önemli yer tuttuğunu belirterek “Millî sanayimiz MMU'ya güç verecek, uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak” dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de MMU’nun havacılık sanayinin gelişmesi için katalizör görevi üstleneceğini kaydetti. TRMOTOR Genel Müdürü Dr. Osman Dur da “Uydu, uzay ve kara araçlarında olduğu gibi hava araçlarında da tamamen bağımsız, yerli ve millî motorlara sahip olacağız” diye konuştu.