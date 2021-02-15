Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) görev değişikliği yaşandı.
TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin görevinden alındı. Yerine başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten getirildi.
Muhammed Cahid Şirin 22 Mayıs 2020'de göreve getirilmişti.
AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?
1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.
2009 yılında Merkez teşkilat bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı'nda uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirildi.
İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babası.